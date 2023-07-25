Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Kastamonu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

KASTAMONU (AA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı.

Takım kaptanlığının yanı sıra antrenörlük görevine de getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda hazırlıklarını başlayan Kastamonu ekibinin yardımcı antrenörlüğünü Şenay Özel üstlendi.

Antrenör Serpil İskenderoğlu, AA muhabirine, sezon hazırlıklarına başlayan takımda 14 sporcunun yer aldığını ifade ederek, "14 sporcumuzdan 3'ü şu anda sakat olduğu için 11 sporcu ile hazırlıklara devam ediyoruz. Onlardan biri de benim. Hem antrenör hem de oyuncu olarak bu sezonu bitireceğim. Bu benim için de çok zor olacak ama bir şekilde arkadaşlarımıza katkı sağlayabildiğim yerde katkı sağlamayı düşünüyorum." dedi.

Sezon öncesi hazırlık maçları olacağını kaydeden İskenderoğlu, "Sezonumuz ağustosun son haftası açılıyor. Önümüzde önce bir turnuvamız var. 15-16-17 Ağustos'ta Kastamonu'da olacak. Yalıkavak, Konyaaltı ve Yenimahale takımlarının katılacağı bir ön hazırlık turnuvası. Ağustos sonunda ilk Süper Lig maçımızı yapacağız. Daha sonra 6 Eylül'de de Süper Kupa maçımız Yalıkavakspor ile oynanacak." diye konuştu.