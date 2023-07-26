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        Kastamonu'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:08
        Kastamonu'da hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hüküm giyen kişi yakalandı.

        İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari G.E. yakalandı.

        G.E, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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