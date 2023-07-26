Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline iletişim eğitimi verildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliğiyle iletişim konusunda eğitim düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Arş. Gör. Dr. Ayça Gökdemir ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Arş. Gör. Abdullah Güray Başakcioğlu tarafından hastane personeline, iletişim becerileri, kişiler arası iletişim, beden dili , etkin dinleme, sözsüz iletişim konularında eğitim verildi.

Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, eğitimin verimli geçtiğini ve hastanenin hizmet kalitesini daha da artırmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ergül, eğitimi veren akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti.