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        Taşköprü sarımsağında rekolte beklentisi 25 bin ton

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:43
        Taşköprü sarımsağında rekolte beklentisi 25 bin ton

        KASTAMONU (AA) - Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağında bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte bekleniyor.

        Coğrafi işaret olarak tescil edilen, ardından AB nezdinde de tescillenen Taşköprü sarımsağında hasat devam ediyor. Bahar döneminde bölgede etkili olan şiddetli yağış ve dolu, sarımsakta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden oldu, ürün verimi bir miktar azaldı.

        Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, AA muhabirine, "Üç köyümüzde dolu yağışından dolayı sıkıntı yaşadık ama erken dönemde olduğu için yaprak gübresiyle durum telafi edildi. Çok önemli bir problem olmadı." dedi.

        Taşköprü'nün 86 köyünde sarımsak üretimi yapıldığını dile getiren Eligüzeloğlu, şöyle devam etti:

        "İklim şartlarından kaynaklı çeşitli sıkıntılar oldu. Bahar dönemi aşırı yağışlı geçti. Yağışın bazı avantajları da oldu. Bazıları hiç sarımsağı sulamadan hasat yaptı, kimi de sadece bir defa suladı. Sulama gideri azaldı. Toprak kurumadan yeni yağışlar düştü ve ıslandı. Aşırı yağışlar nedeniyle toprakta nem ve rutubet oluyor. Bu da halk arasında 'kocabaş' dediğimiz nematod hastalığını tetikledi. Hastalık nedeniyle kaybın yüzde 10'u bulmayacağını düşünüyorum."

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        Eligüzeloğlu, kayıtlı 22 bin dekar arazide sarımsak üretimi yapıldığını belirterek, "Kastamonu merkez ve diğer ilçelerle bu 25 bin dekarı buluyor. Bu yıl 25 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Ürünler yavaş yavaş pazara gelmeye başladı. En iri sarımsak 48-50 liradan satılıyor. Fiyatlar zamanla oturacaktır." diye konuştu.

        Taşköprü sarımsağının benzersiz bir aroması olduğunu söyleyen Eligüzeloğlu, "Taşköprü sarımsağının diğer bölge sarımsaklarına göre üstün özelikleri var. Kanser tedavisinde kullanılan selenyum oranı çok yüksek. Raf ömrü çok uzun, 9-10 ay doğal şartlarda bozulmadan kendini muhafaza edebiliyor." ifadesini kullandı.

        Çetmi köyünde sarımsak yetiştiren İsmail Akgün de "Bu sene verim geçen yıllara göre biraz az. Yağışların fazla olmasından dolayı sarımsak çeşitli hastalıklara yakalandı." dedi.

        Aşırı sıcaklarda tarlada çalıştıklarını belirten Akgün, "Temmuz sonuna kadar sarımsak topraktan çıkmazsa kurur ve bir daha çıkmaz. O yüzden 15 gün içinde çıkarmak ve 40 derece sıcakta çalışmak zorundayız. Tüm çiftçiler bu sıcakta, güneşin altında hasadı yetiştirmek için çalışıyor." diye konuştu.

        Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur da Türkiye'nin birçok noktasında Kastamonu'dan giden sarımsakların tüketildiğini dile getirerek, yağış kaynaklı verim kaybına işaret etti.

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