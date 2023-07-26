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        Kastamonu Belediyespor, Burcu Dindar'ı transfer etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:05
        Kastamonu Belediyespor, Burcu Dindar'ı transfer etti

        KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Burcu Dindar'ı renklerine bağladı.

        Geçtiğimiz sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor forması giyen orta oyun kurucu Dindar, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'un başarısı için ter dökecek.

        Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni takımında forma giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Hem ligde hem de Avrupa'da güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Güzel bir sezon geçirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada da Dindar'a 'hoş geldin' denildi.

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