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        Su Yönetimi Genel Müdürü Sever, Kastamonu'da havza yönetimi toplantısında konuştu:

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:09
        Su Yönetimi Genel Müdürü Sever, Kastamonu'da havza yönetimi toplantısında konuştu:

        KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, "Bizde günlük su tüketimi kişi başı 146 litre. Bireysel kullanımlarda belirli tedbirler alabilirsek biz bunu düşürebiliriz. Günlük 5 damacana suyu yanlış kullanımlardan dolayı kaybediyoruz." dedi.

        Sever, Kastamonu'da bir otelde düzenlenen "Batı Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı"nda, su yönetiminin gelecek için önemine işaret etti.

        Afrika, Orta Doğu ve Akdeniz çanağı içinde yer alan ülkelerin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasında olduğuna dikkati çeken Sever, "Son dönemlerde ülkemiz yeterince yağış alamıyor. Bununla beraber ilk ve sonbahar yağışlarının rejimlerindeki düzensizlikler karşımıza taşkınları çıkarıyor. Karlı gün sayısındaki azalış, sıcak gün sayısındaki artışlar, sıcaklıklardaki ani ve uzun süren artışlar ile buharlaşma beraberinde kuraklığı getiriyor." diye konuştu.

        Ülke genelinde gelecek süreçte sıcaklıkların artacağını belirten Sever, şöyle devam etti:

        "Türkiye genelinde senaryolar ve bilimsel çalışmalar bize gösterdi ki önümüzdeki süreçte sıcaklıklarda 4 santigrat derece ile 6 santigrat derece arasında artışlar meydana gelecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde bu sıcaklık artışına ilave 1-2 santigrat derece daha sıcaklık artacak. Biz ülke olarak bazı riskleri barındırıyoruz, taşkın ve kuraklık. Kuraklık en büyük afet. Dolayısıyla bu riskler krize ve afete dönüşmeden gerekli tedbirlerin alınması için bir takım stratejiye ihtiyaç var. Biz şu anda su ve taşkın kanununun taslak çalışmalarını yapıyoruz. 'Su vatandır' diyoruz. O zaman suyumuzu koruyacağız."

        - "Bireysel olarak, sektörel olarak bizlere de bir takım görevler düşüyor"

        Su tasarrufunun öneminin altını çizen Sever, şunları kaydetti:

        "Yapılan anketlerde vatandaşlarımızın yüzde 60'ı su zengini bir ülke olduğumuzu düşünüyor. Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı da birçok konuşmasında bahsediyor: 'Biz su stresi çeken bir ülkeyiz.' Kişi başına düşen su miktarı yıllık 1313 litrenin altında. Yıllık 112 milyar metreküp potansiyele sahip suyumuz var ama bunun büyük kısmını tarımda kullanıyoruz. Yüzde 77'lik kısmını tarımda, yüzde 23'lük kısmını sanayi ve bireysel kullanımlarda kullanıyoruz. Sadece biz değiliz, yakın komşumuz Yunanistan'da da iklim değişikliği nedeniyle yangınlar çıktı ve kuraklıkla mücadele ediyor. İtalya, İspanya aynı durumda. İspanya geçen sene kişi başı su tüketimini 90 litreye düşürdü. Bizde günlük su tüketimi kişi başı 146 litre. Kirletilmiş su hariç. Bireysel kullanımlarda belirli tedbirler alabilirsek biz bunu düşürebiliriz. Günlük 5 damacana suyu yanlış kullanımlardan dolayı kaybediyoruz. Bireysel olarak, sektörel olarak bizlere de bir takım görevler düşüyor. "

        Kastamonu Valisi Avni Çakır da su zengini olarak bilinen Kastamonu'nun da zaman zaman su sıkıntısı çektiğini söyledi.

        Önemli seller yaşadıklarını hatırlatan Çakır, "Son iki yılda dört büyük, onlarca küçük sel afeti yaşadık. Çok daha büyüklerini yaşadığımız için biz artık onları normal bir şekilde karşılayamaya başladık. Kastamonu'ya geleli daha 3 sene oldu. İnsanlardan artık şunu duymaya başladım 'Hayatım boyunca böyle yağış görmedim'. bunu söyleyen insanlar da ortalama 40-50 yaşında olsa 40-50 yılda olmayan yağışlar artık her yıl olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

        Devlet Su İşleri Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Devrim de toplantının bölge açısından önemli sonuçları olacağına inandığını söyledi.

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