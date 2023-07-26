Kastamonu'da Afrika'ya "can suyu" olmak için hayır çarşısı açıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Afrika'da su kuyusu açtırmak amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Cumhuriyet Caddesi'nde bir dükkanda açılan hayır çarşısında, İHH gönüllüleri, kadın kooperatifleri ve kentteki hayırseverlerin bağışladıkları yöresel yiyecek, kıyafet ve çeşitli ürünler satışa sunuldu.

İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle Afrika'da su kıtlığı çeken bölgelerde su kuyusu açtırmak istediklerini söyledi.

Gönüllülerle bir haftadır hummalı bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Güler, birçok kişinin Afrika'ya "can suyu" olmak kendilerine destek verdiğini aktardı.

Güler, "Hem gıda getiriyorlar hem de alışveriş yapıp gidiyorlar. Yeni gönüllülerimizle tanışmaya da vesile oluyor bu programlar. En önemli hedefimiz burada, Afrika'da bir su kuyusu açmak. Allah nasip ederse bu hayır çarşısının geliriyle Afrika'da suya hasret insanlara can suyu olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Etkinliğin 4 gün boyunca süreceğini aktaran Güler, vatandaşları hayır çarşısına davet etti.