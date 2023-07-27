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        Alman Saskia Müslüman olup "İlayda" ismini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:18
        Alman Saskia Müslüman olup "İlayda" ismini aldı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Alman vatandaşı Saskia Hahn (28) Müslüman olarak "İlayda" ismini aldı.

        Cide Müftülüğünde İlçe Müftüsü Dr. Hasan Rami Kara rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida töreninde Saskia Hahn, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Kara, İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Edilen duanın ardından merasim sona erdi.

        Merasim sonunda İlçe Müftüsü Kara, Hahna "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından Kur'an-ı Kerim ve Almanca Meali ve İslam dinine dair kitap hediye etti.

        Merasimde şahit olarak imam Şaban Güntepe ve Saskia Hahn'ın arkadaşları da hazır bulundu.

        Hahn, AA muhabirine, Almanya'da eniştesinin Müslüman olduğunu belirterek "Eniştem Müslüman olduktan sonra onların yaşantısını gördükçe İslam'ı sevmeye başlamıştım. Daha sonra bir Türk ile nişanlandım. Nişanlımla bayramda Türkiye'ye geldik. Bayramda bayramlaşma, yardımlaşma, misafirperverlik ahlakını görünce Müslüman olmaya karar verdim." dedi.

        Hahn'ın nişanlısı Barış Selalmaz ise "Nişanlıyız, ilerde inşallah evleniriz Almanya'ya dönüyoruz. Müslümanlık güzel bir şey." dedi

        Müftü Kara da Müslüman olduktan sonra İlayda ismini alan Hahn'ı tebrik ederek şöyle konuştu:

        "Bugün burada Alman Hristiyan Saskia Hahn adında bir bayan İslam ile şereflendi. Bugüne kadar Müftülüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmiş 11'inci ihtida merasimine tanıklık ettik. Saskia Hanım Almanya'da Müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma ahlakından etkilenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Biz de kendilerine İslam hakkında daha geniş bilgi sahibi olması için Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler içeren kitaplar hediye ettik. Müslümanlığının kendisine, ailesine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

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