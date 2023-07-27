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        Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Sinem Vatan'ı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:23
        Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Sinem Vatan'ı transfer etti

        KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sinem Vatan'ı renklerine bağladı.

        Geçtiğimiz sezon Üsküdar Belediyespor'da forma giyen sol oyun kurucu Vatan, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'da oynayacak.

        Vatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyespor'un hem Türkiye hem de Avrupa'da önemli tecrübeleri bulunan bir takım olduğunu belirterek, "Kastamonu, Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne giden ilk kadın takımı oldu. Bu çok önemli bir tecrübe. Bu sene hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güzel işler yapmak istiyorum." dedi.

        Kulüpten yapılan açıklamada da Vatan'a "hoş geldin" denildi.

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