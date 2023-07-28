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        Kastamonu'da şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:48
        Kastamonu'da şarampole devrilerek yanan otomobilin sürücüsü öldü

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Hüseyin Çil (27) idaresindeki, yandığı için plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu - Karabük kara yolunun Araç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri alev alan otomobildeki yangını söndürdü.

        Kazada hayatını kaybeden Çil, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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