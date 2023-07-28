Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Beyzanur Türkyılmaz transfer etti

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Beyzanur Türkyılmaz'ı (22) renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon Antalya Konyaaltı Belediyespor'da forma giyen sol sol kanat oyuncusu Türkyılmaz, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'un formasını giyecek.

Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da oynayacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu sezon Kastamonu'nun başarısı için ter dökeceğiz.Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da mücadele edeceğiz. Güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.