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        Taşköprü Belediyesi 2 bin kişiye aşure ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:48
        Taşköprü Belediyesi 2 bin kişiye aşure ikram etti

        KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesi, 2 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

        Muharrem ayı dolayısıyla Taşköprü Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen aşure programına, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Taşköprü Müftüsü Hasan Yozgat, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Ülkü Ocakları Başkanı Nail Geyik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Belediye Başkanı Abdullah Çatal, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek bu günün İslam aleminin birlik, beraberlik içerisinde olmasına da vesile olmasını diledi.

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