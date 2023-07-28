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        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:49
        Kastamonu'da bariyerlere çarpan otomobildeki kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Tosya'nın Suluca köyü mevkisinde otomobilin bariyerlere çarpması nedeniyle ağır yaralanan Elisa Çabuk (14) tedavi gördüğü Tosya Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Bilgin Emirhan yönetimindeki 55 DH 933 plakalı otomobil, Suluca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, otomobilde yolcu olarak bulunan Elisa Çabuk, ambulansla kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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