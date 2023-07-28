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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da görevi başında hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:10
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da görevi başında hayatını kaybeden doktor için tören düzenlendi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da görevi başında hayatını kaybeden doktor Bekir Mete Oymak (57) için çalıştığı hastanede tören yapıldı.

        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli doktor Bekir Mete Oymak, sabah saatlerinde kendini iyi hissetmediğini söyleyerek lavaboya gitmek istedi.

        O sırada fenalaşarak yere yığılan Oymak'a ilk müdahaleyi servisteki diğer doktorlar yaptı. Acil servise kaldırılan doktor, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaklaşık 20 yıldır Kastamonu'da görev yapan Oymak için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

        Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu, çok sevilen bir meslektaşlarını kaybettiklerini söyledi.

        Büyük üzüntü içinde olduklarını belirten Kutlu, "Herkes ilgisinden, alakasından dolayı hayırla yad ediyor. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Mete Bey de bunu başardı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        Meslektaşları adına konuşan Doç. Dr. Eren Yıldız ise doktor Oymak'ın kimseyi kırdığına şahit olmadığını belirterek, yaklaşık 20 yıldır Kastamonu'da görev yaptığını ve onunla çalışma fırsatı buldukları için çok şanslı olduklarını dile getirdi.

        Dua edilip helallik alınmasıyla sona eren törene AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül ve sağlık çalışanları katıldı.

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