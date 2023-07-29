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        Kastamonu'da 75 yıllık köy okulu müze oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:09
        Kastamonu'da 75 yıllık köy okulu müze oldu

        KASTAMONU (AA) - HAMZA SEFA YILMAZ - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 10 senedir kullanılmayan 75 yıllık köy okulunun bir bölümü müzeye dönüştürüldü.

        İlçeye bağlı Ortaöz köyü Çördük Mahallesi'nde 1948 yılında yapılan ilkokul, 2013 yılında öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle kapatıldı.

        Okulun eski öğrencilerinden emekli öğretmen Gültekin Geçim öncülüğünde köyde geçmişte kullanılan kıyafetler, tarım aletleri, ev gereçleri ve radyolar, bir araya getirilerek, okulun bir bölümünde sergilenmeye başlandı.

        Geçim, AA muhabirine, 2000 yılında emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü köye yerleştiğini söyledi.

        Eski okulun atıl kalmasına gönlünün elvermediğini anlatan Geçim, geçmişe sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak hedefiyle müze yapmak için yola çıktığını kaydetti.

        Müzede köy hayatının anlatıldığını ifade eden Geçim, "Okulumuz eski bir bina, elimizden geldiği onarımlarını yaptık. Ardından böyle bir şey yapacağımızı duyurduğumuzda herkes elinden geldiğince bir şeyler getirmeye başladı. Köyde kullanılan her türlü tarım aracından ev aletlerine, her çeşit araç gereci bulundurmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 150'ye yakın parça toparladık. Halen daha sözümüz geçenlerden bazı malzemeleri isteyerek toparlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Geçmişi unutturmamak istediklerini dile getiren Geçim, şöyle devam etti:

        "Eğitimci olarak biraz daha geçmişe sahip çıkmak, gelecek nesle bu günleri yaşatmak, atalarımız nelerle ilgilenmiş, nasıl yaşamış, neler kullanmış, bunları gelecek nesillere göstermek istiyoruz. Köye ziyarete gelen çok. Gelenler müzeyi görmek istediğinde biz burayı açıyoruz. Herhangi bir ücrete tabi değil. Yeni nesil geçmiş hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Buraya geldiklerinde geçmişte insanlar nasıl yaşamış diye bir muhakemede bulunuyorlar."

        Taşköprü Yerel Eylem Grubu Dernek Müdürü Selçuk Oğuz da bölgede turizm rotası çalışması yaparken müzeyi gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu bölgede kırsal turizm ağırlıklı olarak rota çalışması yaparken burayı tesadüfen fark ettik. Bizim çok dikkatimizi çekti. Oluşturmak istediğimiz doğa ve kültür rotasına burayı da ekleyebiliriz, düşüncesindeyiz. Yerel eylem grubu olarak buraya destek vermeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yılın planlamasına burayı da ekleyip müzenin iyileştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz."

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