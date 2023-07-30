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        Kastamonu'da elektrik kontağından çıkan yangında ikinci el eşya satan dükkan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:28
        Kastamonu'da elektrik kontağından çıkan yangında ikinci el eşya satan dükkan zarar gördü

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında ikinci el eşya satan dükkan zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Toplu İş Merkezi'nde ikinci el eşya satan bir dükkanın elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangında, dükkan ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken yan tarafındaki kafede küçük çaplı hasar oluştu.

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