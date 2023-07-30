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        Kastamonu Üniversitesi ile belediye arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:27
        Kastamonu Üniversitesi ile belediye arasında sokak hayvanları için protokol imzalandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Belediyesi arasında sokak hayvanlarının eğitimi, tedavisi ve rehabilitasyonu için protokol imzalandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, imzalanan yeni protokol kapsamında Veteriner Fakültesi ile Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü arasında sıkı iş birliği olacağı kaydedildi.

        Açıklamada, iki kurumun sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonun sağlanmasında kurumsal iş birliği içinde çalışmalarını yürüteceği ve öğrencilerin en az bir öğretim üyesi gözetiminde belediyeye ait geçici hayvan bakımevinde yapılan uygulamalara katılabileceği belirtildi.

        Ayrıca açıklamada, fakülte bünyesinde oluşturulan modern ve teknolojik yeni hayvan hastanesinde büyükbaş ve pet hayvanlarının tedavilerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

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