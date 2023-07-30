Kastamonu'da tekstil çalışanlarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da tekstil çalışanlarına uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri verildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir tekstil firmasında verilen seminerde, uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirici sunum yapıldı.
Ekiplerce, 57 çalışana "Sizlerin yeşertmiş olduğu fidanları başkalarının soldurmasına izin vermeyin" sloganı ile birlikte kentteki hedefin "uyuşturucuya hayır" diyebilen toplum inşa etme hedefi olduğu belirtildi.