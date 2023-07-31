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        Kastamonu Belediyespor, yerli kadrosuyla Türkiye'de ve Avrupa'da başarı kovalayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:09
        Kastamonu Belediyespor, yerli kadrosuyla Türkiye'de ve Avrupa'da başarı kovalayacak

        KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük başarılar için mücadele edecek.

        Takım kaptanlığının yanı sıra antrenörlük görevine de getirilen Serpil İskenderoğlu yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarının hazırlıklarını sürdüren Kastamonu ekibi, yerli kadrosuyla tüm kupalar için iddialı çalışıyor.

        İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

        Yeni bir kadro oluşturduklarına işaret eden İskenderoğlu, bu sezon tamamen Türk oyunculardan oluşan bir kadro yaptıklarını dile getirdi.

        Yeni sezon için kadroda yabancı oyuncunun bulunmadığına dikkati çeken İskenderoğlu, "İlk defa Avrupa'da sadece Türk oyuncularla mücadele edeceğiz. Türkiye'nin aslında ne kadar iyi oyunculara sahip olduğunu bütün Avrupa'ya göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Bugüne kadar aldığımız kupaların, üstümüzde bir ağırlığı var"

        Bu sezon takımın antrenörlüğüne getirildiğini hatırlatan İskenderoğlu, "İlk hedefimiz takım olabilmek. Takım olup başarıya adım adım ilerlemek istiyoruz. Bugüne kadar aldığımız kupaların üstümüzde bir ağırlığı var. Türkiye'deki 3 kupa, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu için elimizden gelenin en iyisini yapıp, takım halinde bir bütün olarak bunları almak istiyoruz." dedi.

        Avrupa'da da mücadele edeceklerini hatırlatan İskenderoğlu, "Avrupa kupalarında bu sene EHF ligine katılmak için 3. turdan eleme maçı yapacağız. Macaristan'ın Praktiker-Vac takımı ile oynayacağız. Daha önce Kastamonu Belediyesi olarak onlarla iki kere tur maçı yaptık ve elemiştik. Yine Praktiker-Vac takımını eleyip EHF ligine kalmak istiyoruz." diye konuştu.

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