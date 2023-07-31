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        Kastamonu'da bıçaklanan taksici öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:29
        Kastamonu'da bıçaklanan taksici öldü

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aracında bıçaklanan taksici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde aracına yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil, bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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