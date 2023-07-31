GÜNCELLEME - Kastamonu'da taksiciyi öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aracında bıçaklanan taksici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde aracına yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında, Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil, bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tığlıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili B.K. (18) ve A.A'yı (16) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlılardan B.K'nin geçen yıl, uzaklaştırıldığı lisenin müdür yardımcısı A.B'yi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.