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        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da öldürülen taksici toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 18:10
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da öldürülen taksici toprağa verildi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da aracında bıçaklanan taksici, toprağa verildi.

        Alınan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında, Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil, bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayla ilgili B.K. (18) ve A.A'yı (16) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, zanlılardan B.K'nin geçen yıl, uzaklaştırıldığı lisenin müdür yardımcısı A.B'yi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

        - Öldürülen taksici toprağa verildi

        Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınan Tığlıgil'in cenazesi İsmailbel Camisi'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tığlıgil'in cenazesi Okmeydanı Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.

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