Kastamonu'da taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy düzenledi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da taksiciler, meslektaşlarının aracında bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.

Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil'in, aracında bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösteren meslektaşları, Beyçelebi Mahallesi Çağlar Parkı önünde bir araya geldi.

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayete dikkati çekmek amacıyla taksicilerle konvoy düzenleyeceklerini söyledi.

Yaşanan olaydan etkilendiklerini ve Valilik ile kolluk kuvvetleriyle istişarelerde bulunduklarını belirten Sarıahmetoğlu, "Bugün burada arkadaşımıza yapılan yarın başka bir arkadaşımıza yapılmayacak diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Taksici esnafına karşı kin ve nefret duygusu oluşmasını istemediklerini ve halka hizmet vermek için çalıştıkları dile getiren Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Bazı arkadaşlarımız 'Gece nöbetlerini kaldıralım.' diyor. Hastası, doğumu, acil işi, cenazesi olan olur mutlaka menziline ulaşmak zorunda. Arkadaşlarımız da hizmet vermek için gece gündüz duraklarda seferber oluyorlar. Biz de devlet tarafından kendimizi korunur ve güvenilir hissetmek istiyoruz. İnşallah bu olaylar son bulur."

Açıklamanın ardından taksiciler araçlarıyla Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'ne kadar konvoy yaptı.

Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil bıçaklanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan B.K. (18) ve A.A. (16) tutuklanmıştı.