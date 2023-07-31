Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 21:03
        Kastamonu'da taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy düzenledi

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da taksiciler, meslektaşlarının aracında bıçaklanarak öldürülmesini protesto etti.

        Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil'in, aracında bıçaklanarak öldürülmesine tepki gösteren meslektaşları, Beyçelebi Mahallesi Çağlar Parkı önünde bir araya geldi.

        Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayete dikkati çekmek amacıyla taksicilerle konvoy düzenleyeceklerini söyledi.

        Yaşanan olaydan etkilendiklerini ve Valilik ile kolluk kuvvetleriyle istişarelerde bulunduklarını belirten Sarıahmetoğlu, "Bugün burada arkadaşımıza yapılan yarın başka bir arkadaşımıza yapılmayacak diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

        Taksici esnafına karşı kin ve nefret duygusu oluşmasını istemediklerini ve halka hizmet vermek için çalıştıkları dile getiren Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:

        "Bazı arkadaşlarımız 'Gece nöbetlerini kaldıralım.' diyor. Hastası, doğumu, acil işi, cenazesi olan olur mutlaka menziline ulaşmak zorunda. Arkadaşlarımız da hizmet vermek için gece gündüz duraklarda seferber oluyorlar. Biz de devlet tarafından kendimizi korunur ve güvenilir hissetmek istiyoruz. İnşallah bu olaylar son bulur."

        Açıklamanın ardından taksiciler araçlarıyla Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri'ne kadar konvoy yaptı.

        Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil bıçaklanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, kurtarılamamıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan B.K. (18) ve A.A. (16) tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        Prim ve yapılandırma borç ödeme süresi uzatıldı
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Kartal'dan Cengiz ve Livakovic açıklaması!
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Ante Rebic'in maliyeti açıklandı
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in yeni icadı meme kanserini erkenden tespit edecek
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da öldürülen taksici toprağa verildi
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da öldürülen taksici toprağa verildi
        Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na alt yapı hizmetleri alanında ödül
        Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na alt yapı hizmetleri alanında ödül
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da taksiciyi öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi tutuklan...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da taksiciyi öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi tutuklan...
        Kastamonu'da bıçaklanan taksici öldü
        Kastamonu'da bıçaklanan taksici öldü
        Kastamonu Belediyespor, yerli kadrosuyla Türkiye'de ve Avrupa'da başarı kov...
        Kastamonu Belediyespor, yerli kadrosuyla Türkiye'de ve Avrupa'da başarı kov...
        Kastamonu'da İlim Yayma Cemiyeti aşure etkinliği düzenledi
        Kastamonu'da İlim Yayma Cemiyeti aşure etkinliği düzenledi