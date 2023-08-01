Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Büşra Işıkhan'ı transfer etti

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Büşra Işıkhan'ı renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Büşra Işıkhan, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor için mücadele edecek.

Büşra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Kastamonu için mücadele etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da mücadele edeceğiz. Yeni bir kadromuz var. Hem şampiyonluk hem de Avrupa kupasında zirve için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada da Büşra Işıkhan'a "hoş geldin" denildi.