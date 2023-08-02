Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:28
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, çalışmaları denetledi

        KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni şehirler arası otogar ve galericiler sitesinde çevre düzenlemesi için projelendirme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

        Açılışına az bir zaman kala son eksikliklerin giderildiğini aktaran Kavaklıgil, şunları kaydetti :

        "Tüm birim sorumlularımızla alanda son değerlendirmeler yapılırken, tamamlanıp hizmete başladığında şehrimize son derece önemli katkıları olacak kompleksin öncelikli olarak ticari faaliyetleri arttırmaya yönelik çalışmalara imza atmasını hedefliyoruz. Tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, çok güzel, konforlu bir yapı ortaya çıktı. Önünde geniş bir rekreasyon alanı bulunan otogarımız aynı zamanda insanımız ve şehrimize yönelik olarak tasarlandı. Bununla birlikte galericiler sitesi de bu alanda ticari faaliyet yürüten esnafımızın ihtiyacını baz alarak tasarlanırken önümüzdeki süreç içinde şehrimize ciddi anlamda ekonomik katkı sunacak."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Barbie bebekler ölümcül anoreksiyayı tetikliyor
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kanyonları ile ünlü Pınarbaşı 2022'deki turist sayısını geçti
        Kanyonları ile ünlü Pınarbaşı 2022'deki turist sayısını geçti
        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Büşra Işıkhan'ı transfer etti
        Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Büşra Işıkhan'ı transfer etti
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        "Sınıfta akıllı cihazların kullanımı akademik başarıyı düşürüyor" uyarısı
        "Sınıfta akıllı cihazların kullanımı akademik başarıyı düşürüyor" uyarısı