Kastamonu'da bebek mutluluğu yaşayan aileler ziyaret ediliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından uygulanan projeyle bebek mutluluğu yaşayan aileler ziyaret ediliyor.

Anne ve bebek sağlının korunması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Mutlu Anneler Sağlıklı Bebekler" projesi kapsamında kentte her doğan bebeğin ailesi, ailenin onay vermesi halinde hekim, ebe ve hemşirelerden oluşan eğitim almış uzman personelle ziyaret ediliyor.

Ziyarette aileye, lohusa, bebek sağlığı, bakımı konularında pratik ve teorik eğitimler veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Kutlu ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emire Er de zaman zaman ziyaretlere katılıyor.