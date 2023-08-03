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        Kastamonu'da kapı fabrikasında yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 08:48
        Kastamonu'da kapı fabrikasında yangın çıktı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Ekipleri yangına müdahale ediyor.

        Alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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