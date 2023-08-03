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        Kastamonu'da gerçekleştirilen denetimlerde 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:11
        Kastamonu'da gerçekleştirilen denetimlerde 3 şüpheli yakalandı

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş, terör ve narkotik olayların önlenmesi amacıyla 41 ekip ve 124 personelin katılımıyla denetimler yapıldı. Çalışmada, 1446 kişi, 273 araç, 32 iş yeri, 27 metruk bina, 16 park ve bahçe denetlendi.

        Denetimlerde 3 aranan kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yeterliliği bulunmayan 3 araç trafikten men edildi.

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