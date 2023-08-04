Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün madde kullanımının önüne geçmek amaçlı yol kontrollerinde bir ticari taksi durduruldu.
Taksideki yolcu M.H'nin üstünde ve eşyalarında 66,98 gram metamfetamin, 1 ecstasy hap, 5 peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, pet şişe içinde daralı ağırlığı 62,93 gram sıvı bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.H. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.