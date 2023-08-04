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        Kastamonu'da polis adaylarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:34
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        Kastamonu'da polis adaylarına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Polis Meslek Okulu öğrencileri narko rehber uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi hakkında bilgilendirildi.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 63 polis adayına uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla narko rehber uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin öneminden bahsedilirken, uygulama aplikasyonunun kullanımı hakkında da bilgi verildi.

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