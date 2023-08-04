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        Tosya'da aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:34
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        Tosya'da aşure dağıtıldı
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        KASTAMONU (AA) – Kastamonu’nun Tosya ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Cumhuriyet Meydanı'nda belediye olarak aşure dağıtımı yaptıklarını bildirdi.

        Kavaklıgil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti :

        "Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi olan aşure gününde çok kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelirken sevgi ve dostluk bağlarımızın gelişerek bereketli, huzur dolu günlere erişmeyi temenni ediyoruz. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve ehlibeytinden 72 yoldaşını rahmetle ve saygıyla anıyor memleketimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz."

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