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        Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:49
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        Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da ağaca çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa E'nin kullandığı 34 LJ 746 plakalı minibüs, Kastamonu Taşköprü kara yolu 5. kilometresinde yoldan çıkarak şarampoldeki ağaçlara çarptı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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