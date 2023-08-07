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        Kastamonu'da İl Genel Meclisi üyeleri Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ni inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:23
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        Kastamonu'da İl Genel Meclisi üyeleri Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ni inceledi
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da İl Genel Meclisi üyeleri yapımı tamamlanmak üzere olan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde incelmelerde bulundu.

        Kadıdağı mevkisinde yer alan ve yapımında sona gelinen Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Meclis üyeleri, tesis hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'tan bilgi aldı.

        Tesiste basketbol, voleybol, hentbol, atletizm pisti ve minder spor salonları, fitness salonu, kort tenisi sahaları, sağlık merkezi,150 kişi kapasiteli dinlenme merkezi ve 500 kişi kapasiteli kongre merkezi yer alırken, yüzme havuzu için de çalışmalara başlandığı kaydedildi.

        Kentin spor altyapısına katkı sağlayacak kompleksin Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yıl sonunda açılacağı belirtildi.

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