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        Kastamonu Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı arasında protokol

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:13
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        Kastamonu Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı arasında protokol
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı arasında "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehir ve İklim Değişikliği Zirvesi" protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkan Vekili Dr. Haldun Ersen tarafından imzalanan protokol ile şehirlerin gelecekteki en önemli meselelerinden olan üç konuda 14 Eylül'de "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Akıllı Şehir ve İklim Değişikliği Zirvesi" düzenleneceği belirtildi.

        Vidinlioğlu, gelecek dönemde kentsel dönüşüm, akıllı şehir ve iklim değişikliği konularının önem arz edeceğini belirterek, "Yakın zamanda yaşadığımız afetler bizlerin özellikle kentsel dönüşüm noktasında çalışmalara daha da hız vermemiz gerektiğini ortaya çıkarıyor. İklimler hızla değişiyor. Aşırı yağışlar, aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Bizim bu konuda da analizleri uzmanlarla birlikte yaparak tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Tüm bu noktaları göz önüne aldığımızda bu zirve önemli." ifadelerini kullandı.

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