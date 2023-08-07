Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Tosya-Kastamonu kara yolu Kaleyakası mevkisinde bağ evlerinin bulunduğu meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 1 helikopter ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğünden 70 Tosya Belediyesinden ise 10 personel müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.