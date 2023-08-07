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        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:54
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        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Tosya-Kastamonu kara yolu Kaleyakası mevkisinde bağ evlerinin bulunduğu meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına 1 helikopter ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğünden 70 Tosya Belediyesinden ise 10 personel müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

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