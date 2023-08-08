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        Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:16
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        Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli yakalandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadını 23 bin dolar dolandıran kişi yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden 73 yaşındaki bir kadını arayan M.Ç, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı.

        Yaşlı kadına bankadaki parasının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyen M.Ç, telefonda tuttuğu kadının parasını çektirip elden teslim aldı.

        Daha sonra dolandırıldığı anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

        Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.Ç, Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.

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