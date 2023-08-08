Kastamonu'da park halindeyken hareket eden minibüsü esnafın durdurduğu anlar kamerada

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeyken hareket eden minibüsü fark eden esnafın el frenini çekerek aracı durdurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adnan Menderes Bulvarı Karasait Camisi mevkisinde yolun kenarına el freni çekilmemiş halde park edilen bir minibüs hareket etmeye başladı.

Esnaf Şuayip Öztürk, hareket eden aracın sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını görünce koşarak kapısını açtığı minibüsün el frenini çekti.

Karşı kaldırıma çıkıp iş yerine çarpmak üzere olan minibüsü durduran Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşlerimi bitirip tam dükkana döneceğim sırada karşı kaldırımdan bir aracın kontrolsüz şekilde hareketlendiğini ve direksiyonda sürücüsün olmadığını fark ettim. Bir anlık refleks ile araca koşarak el frenini çektim." dedi.

Esnafın el frenini çekerek aracı durdurduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.