Kastamonu Üniversitesinde akredite bölüm sayısı 4'e yükseldi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün akredite olmasıyla akredite bölüm sayısı 4'e ulaştı.

Üniversiteden yapılan yazıla açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda iki yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitelerinde kalite odaklı çalışmaların aktif bir şekilde yürütüldüğünü, kalite odaklı çalışmaların neticesi olarak 4 programın akredite edildiğini kaydetti.

Üniversite genelinde son zamanlarda önemli adımlar atıldığını ve bu çalışmalara aralıksız devam edileceğini aktaran Topal, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerinin kalite süreçlerindeki teşvik ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.