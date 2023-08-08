Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil çalışmaları denetledi

KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Metal Sanayi Sitesi'ndeki çalışmaları denetledi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Metal Sanayi Sitesi'ndeki esnafının uzun yıllardır yaşadığı mağduriyetin sona erdiğini belirtti.

Metal Sanayi Caddesi'nde yer yer çökmelerin olduğunu hatırlatan Kavaklıgil şunları kaydetti:

"Caddede asfalt tamamen kazınırken zemin hazırlığı aşamasına geçen ekiplerimiz dolgu malzemesi sererek akabinde sıcak asfalt atmaya başlayacak. Site esnafımızın kışın çamur, yazın da toz nedeniyle yaşadıkları sorunların ortadan kalkarken, su baskını, kanalizasyon taşması gibi problemler de yeni altyapı ile tamamen çözüldü. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ise 2 bin 500 ton sıcak asfaltla revize edilerek hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu."