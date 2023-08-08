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        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu'na veda programı düzenlendi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:56
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        Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Bahçacıoğlu'na veda programı düzenlendi
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valiliğince, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine tayini çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'na veda yemeği düzenlendi.

        Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır, Bahçacıoğlu'na verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başlarılar diledi.

        Çakır daha sonra Bahçacıoğlu'na başarı belgesi vererek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

        Programa Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve kurum müdürleri katıldı.

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