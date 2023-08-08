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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:51
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'da yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran şüpheli tutuklandı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadını 28 bin dolar dolandıran kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden 73 yaşındaki bir kadını arayan M.Ç, kendisini kamu görevlisi olarak tanıttı.

        Yaşlı kadına bankadaki parasının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyen M.Ç, telefonda tuttuğu kadının parasını çektirip elden teslim aldı.

        Daha sonra dolandırıldığı anlayan kadın, polis merkezine başvurdu.

        Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli M.Ç, Yalova'da yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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