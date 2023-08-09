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        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ikinci konut kurası çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 18:49
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        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta ikinci konut kurası çekildi
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde ev ve iş yerleri zarar görenler için TOKİ tarafından yapılan konutların ikinci kurası çekildi.

        İlçede, 15 Şubat 2023 tarihindeki konut kurasına girmeyen veya kurada isabet eden konutu becayiş yapmak isteyen hak sahiplerine ilişkin 2. noter kurası bugün gerçekleştirildi.

        Bozkurt Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda noter huzurunda çekilen kurada, 24 dairenin hak sahipleri belirlendi.

        Kuraların ardından konutlarına kavuşan vatandaşlar mutluluk yaşadı.

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