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        Bozkurt'taki sel afetinin 2. yıl dönümünde mevlit okutulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:01
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        Bozkurt'taki sel afetinin 2. yıl dönümünde mevlit okutulacak
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutulacak.

        Bozkurt Kaymakamlığı ve Bozkurt Belediyesi tarafından afetin yıl dönümü olan 11 Ağustos'ta, hayatını kaybeden vatandaşlar için Bozkurt Merkez Cami'sinde yarın saat 12.00'de Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı icra edilecek.

        Şiddetli yağışın görüldüğü 11 Ağustos 2021'de ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.

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