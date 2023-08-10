Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, görev süresini değerlendirdi

KASTAMONU (AA) - Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 4,5 yıllık görev süresini değerlendirdi.

Kavaklıgil, inşası devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlediği basın toplantısında, çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirmek amacıyla toplantıyı düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 45 gün önce bir kaza geçirdiğini hatırlatan Kavaklıgil, "Allah'ın izniyle önümüzdeki haftadan itibaren de belediyemizdeki görevimize başlamayı umut ediyorum. Şehrimizin, özellikle 30 bin nüfuslu bir ilçenin çok önce sahip olması gereken bir yatırımı Tosya ilçemize kazandırdık. Havuzun kullanımı olarak şu anda hiçbir engelimiz yok. Binanın yan taraflarında bir istinat çalışması gerçekleşiyor. Bu ay içinde kayıtlarımızı başlatacağız. Ağustos ayı içinde yüzme havuzumuz vatandaşlarımızla buluşacak. Burası yaz ve kış aylarında hizmet verebilecek bir tesis." dedi.

Kavaklıgil, belediye olarak hizmete sundukları çalışmalar ve bundan sonra yapmayı planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi.

Toplantıya Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Mola da katıldı.