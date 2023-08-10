Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde zarar gören Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerin yapımı tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından sel felaketinden önce hizmete sunulan Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin'deki sentetik yüzeyli futbol sahaları ve kapalı halı sahalar selde kullanılamaz hale geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihaleleri gerçekleştirilen spor tesisleri tamamlanarak geçici kabulleri yapıldı.

Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde 500 seyirci kapasiteli spor salonlarından Bozkurt Spor Salonu'nun geçici kabulü yapıldı, Abana ve Çatalzeytin spor salonları ise yüzde 95 seviyelerinde olup geçici kabul aşamasına getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni spor tesislerinin yapımı için 2021-2022 yıllarında toplam 141 milyon 609 bin ödenek tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın himayelerinde yapımı gerçekleştirilen bu tesislerin yapımında daima destekleri olan başta Bakanlığımız olmak üzere Sayın Vali'mize, sayın milletvekillerimize, kontrol teşkilatlarında ve geçici kabul komisyonlarında teknik personel görevlendirerek desteklerini esirgemeyen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize ve teknik personeline, sayın kaymakamlarımıza ve sayın belediye başkanlarımıza, mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdüren çalışma arkadaşlarıma, tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Sel felaketinin ikinci yıl dönümünde tesislerin tamamlanarak halkımızın hizmetine sunmaya hazır hale getirilmesinden dolayı da mutluluğumu ifade ediyorum."