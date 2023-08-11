Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kastamonu'da Kur'an kurslarını bitiren çocuklara "İyi ki varsınız çocuklar" hediye paketi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Kur'an kurslarını bitiren çocuklara "İyi ki varsınız çocuklar" hediye paketi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'daki yaz Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hediye paketleri verildi.

        Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği tarafından zeka küpü, diş macunu, diş fırçası ve çeşitli atıştırmalıkların bulunduğu "İyi ki varsınız çocuklar" paketinden Kentteki çeşitli camilerdeki 6 haftalık yaz Kur'an kurslarını bitiren 480 çocuk yararlandı.

        Deniz Feneri Derneği Temsilcisi Halit Bitkin, AA muhabirine, dernek olarak 26 yıldır iyilik yolculuğunu sürdürdüklerini söyledi.

        Kur'an kurslarının sona ermesi nedeniyle çocuklara hem başarı dilemek hem de yüzlerini güldürmek adına etkinlik yaptıklarını belirten Bitkin, "Kur'an kursundaki öğrencilere 6 haftalık eğitim süreçlerinin sonunda hediye paketlerimizi verdik. Bu paket 'İyi ki varsınız çocuklar' hediye seti. İçinde birtakım yiyecekler, diş macunu, diş fırçası, zeka küpü gibi çocukların son derece sevdiği şeyler var. Çocuklar son derece memnun ve mutlu oldular." dedi.

        Çocukların sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Bitkin, "İnşallah sonraki yıllarda da aynı çalışmayı yapabilmemiz ümidiyle bağışçılarımıza, çocuklarımızın yüzünü güldürenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı harcamalarda ortalama ödeme tutarı enflasyonu ikiye katladı
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamland...
        Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamland...
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, görev süresini değerlendirdi
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil, görev süresini değerlendirdi
        Kastamonu'da "6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı
        Kastamonu'da "6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı
        Bozkurt'taki sel afetinin 2. yıl dönümünde mevlit okutulacak
        Bozkurt'taki sel afetinin 2. yıl dönümünde mevlit okutulacak
        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan zanlı tutuklandı
        Kastamonu'da eşini ve 2 polisi yaralayan zanlı tutuklandı