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        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayatını kaybedenler anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:40
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        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta hayatını kaybedenler anıldı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

        Sel felaketinin 2. yılı nedeniyle Merkez Camisi'nde Bozkurt Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, vatandaşlara ilçeye özgü geleneksel etli pilav ile ayran ikram edildi.

        Programa Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        İlçede Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirmiş, 7 kişi de kaybolmuştu.

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