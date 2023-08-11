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        Kastamonu'da tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 16:54
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        Kastamonu'da tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.G'nin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheli yakalandı.

        O.G'ye ait üç adreste yapılan aramada 39 sikke, 4 yüzük, 4 boncuk, 5 gözyaşı şişesi, cam bilezik, sütun başı, dedektör ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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