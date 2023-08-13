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        MHP Tosya İlçe Başkanı Bazlamaçcı güven tazeledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 14:46
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        MHP Tosya İlçe Başkanı Bazlamaçcı güven tazeledi
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        KASTAMONU (AA) - MHP Tosya Olağan Kongresinde Suat Bazlamaçcı yeniden başkan seçildi.

        Özel bir tesiste gerçekleşen kongrede saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve gelir-gider raporları okundu.

        Konuşmaların ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede mevcut başkan Suat Bazlamaçcı yeniden seçilerek güven tazeledi.

        Bazlamaçcı, yaptığı konuşmada, kongreye katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

        Kongreye, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve partililer katıldı.

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