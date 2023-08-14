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        Jandarmanın tanıtım tırı şehit ve gazilerin yanında oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:16
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        Jandarmanın tanıtım tırı şehit ve gazilerin yanında oluyor
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        KASTAMONU (AA) - Kastamonu'ya gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) birimlerinin tanıtıldığı tanıtım tırına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

        Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırılan tanıtım tırında satılan ürünler, şehit ve gazi olan jandarma mensuplarının ailelerinin yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışlanıyor.

        Tırda, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı askeri malzeme, tişört, şapka, mont, künye, bileklik, kolye, yüzük, saat gibi hediyelik eşyalar bulunuyor. Ayrıca tırda bulunan ekranda JÖH ve JÖAK timlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirici video gösterimi yapılıyor.

        Tır sorumlusu Rasim Uslucan, gazetecilere, JÖH ve JÖAK'a bağlı olarak şehit ve gazi yakınları adına satış yaptıklarını söyledi.

        Kastamonu'daki satışlarda bazı vakitlerde yoğunluk yaşadıklarını anlatan Uslucan, "Türkiye genelinde aktif şekilde 4 tırımız var. Yapılan alışverişlerin gelirleri masraflar çıkarıldığında tamamı şehit ve gazi yakınlarına destek olmak amacıyla Jandarma Asayiş Vakfı bağışlanıyor." dedi.

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